Сделать рерайт новостей и добавить на сайт

Нужно найти новости на медицинскую тему, сделать рерайт и добавить с тематической картинкой на сайт. Сайт работает на DLE. Объем новости до 1000 знаков. Уникальность для ПС минимум 95%.

Всего 10 новостей. Потом еще немного.

Интересует цена за новость.