Рерайтинг о звездах кино. В каждой статье должно быть фото и текст на 2500 символов. Пишите стоимость. Предпочтение исполнителям с наименьшей ценой. Заявки можно присылать на электронный адрес [email protected]
Статьи про людские увлечения и хобби
Серия статей по 1500-2000 символов на тему людских увлечений и хобби таких как филателия, нумизматика и прочее.
Пишите стоимость за 1000 или за одну статью. Заявки скрыты.
Заявки можно присылать на электронный адрес [email protected]
Заявки фрилансеров
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