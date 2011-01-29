Требуется качественный рерайт текстов и статей

Сделать качественный рерайт текстов и статей

Есть статьи и тексты, нужно сделать их рерайт, чтобы в результате получить уникальные копии по 1-3 шт.

Тематика статей:

мобильный интернет

CDMA связь

телевидение

3G/4G

двухстандартные телефоны

телефонизация

монтаж компьютерных и телефонных сетей

Опыт написания под Miralinks

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