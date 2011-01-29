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Требуется качественный рерайт текстов и статей
Сделать качественный рерайт текстов и статей
Есть статьи и тексты, нужно сделать их рерайт, чтобы в результате получить уникальные копии по 1-3 шт.
Тематика статей:
мобильный интернет
CDMA связь
телевидение
3G/4G
двухстандартные телефоны
телефонизация
монтаж компьютерных и телефонных сетей
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