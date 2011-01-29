Серия статей по 1500-2000 символов на тему кухня народов мира. На одну страну может быть несколько статей типа одна общая обзорная, другая про первые блюда страны, третья про выпечку и так далее. Желательно с поиском ...
Сделать рерайт 4-х статей
Есть 4 статьи, нужно сделать их рерайт, чтобы в результате получить уникальные копии по 1-шт.
вот темы статей:
1001 способ депиляции
Ресницы как в рекламе? Элементарно!
Такой разнообразный… маникюр
Ногти – дело тонкое
указывайте цену за 1000 знаков без пробелов за рерайт в предложении
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