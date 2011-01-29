Сделать рерайт 4-х статей

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Закрыт30 заявок511 просмотров

Есть 4 статьи, нужно сделать их рерайт, чтобы в результате получить уникальные копии по 1-шт.

вот темы статей:

1001 способ депиляции

Ресницы как в рекламе? Элементарно!

Такой разнообразный… маникюр

Ногти – дело тонкое

указывайте цену за 1000 знаков без пробелов за рерайт в предложении

14 лет назад
dtar
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

olya-writer
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

olya-writer
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад