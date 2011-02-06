Требуется рерайтинг статьи - тема электроснабжение

Оригинал здесь http://www.uralincom.ru/?m=blog&stat=3

Статью пишем для людей и грамотно.

Вы должны разбираться в теме

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Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку. Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе.

Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое.

P.S. В личку не пишите - не читаю и не работаю с теми, кто не внимательно читает задание