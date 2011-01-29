Найти источники eng

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Закрыт4 заявки235 просмотров

Требуется найти как минимум по источнику(как максимум по три) где публикуются(ресурсы должны быть информационные, не форумы):

новости железа серверного

новости серверпного ПО (апач пхп и тд)

новости ОС линукс

новости доменов

новости нетворк (каналов, провайдеров)

новости IP

Системное администрирование

ддос новости

новости по безопасности и анонимности

за каждый ссылку по 1$. минимум в своем предложении указывайте 3 шт. и вмз кошелек

PHP
14 лет назад
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18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров