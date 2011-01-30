Копирайтинг с буржуйских сайтов.

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Закрыт30 заявок490 просмотров

Нужно накопать статьи с буржуйских сайтов по узкой тематике из области кулинарии, с картинками, перевести и оформить в любом формате, можно текстовом. Требования: после перевода текст должен быть полностью уникальным в рунете.

Потеря темпа при выигрыше качества приветствуется.

14 лет назад
casha
54 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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