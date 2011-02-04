Нужно составить текст на 5000 символов для главной страницы интернет магазина. Ключивики и пример текста пришлю в ЛС. Бюджет: 500руб.
Написание статей для сайта
На первом этапе требуется написание 6 статей для сайта tehnopolic.ru
Темы из разряда систем безопасности, т.е. необходимо минимальное понятие об этом.
На втором этапе прогнозируется ещё 5-10 статей на схожую тематику.
Статьи все продвиженческого характера, с плотностью 7-9%. Уникальность не ниже 95%. Объём - 3000 знаков каждая.
Список статей:
1. Тема «Покупка домофона» (ключевое слово "купить домофон")
2. Тема «Контроль учета рабочего времени» (учёт рабочего времени)
3. Тема «Выбор электрозамка» (купить электрозамок)
4. Тема «Домофон» (домофон)
5. Тема «Электрозамки» (Магнитный замок)
6. Тема «Видеодомофон» (Видеодомофон)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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