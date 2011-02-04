Написание статей для сайта

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок418 просмотров

На первом этапе требуется написание 6 статей для сайта tehnopolic.ru

Темы из разряда систем безопасности, т.е. необходимо минимальное понятие об этом.

На втором этапе прогнозируется ещё 5-10 статей на схожую тематику.

Статьи все продвиженческого характера, с плотностью 7-9%. Уникальность не ниже 95%. Объём - 3000 знаков каждая.

Список статей:

1. Тема «Покупка домофона» (ключевое слово "купить домофон")

2. Тема «Контроль учета рабочего времени» (учёт рабочего времени)

3. Тема «Выбор электрозамка» (купить электрозамок)

4. Тема «Домофон» (домофон)

5. Тема «Электрозамки» (Магнитный замок)

6. Тема «Видеодомофон» (Видеодомофон)

Написание статей
14 лет назад
Pavel_Tehnopolic
Павел 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Scorpio_Lady
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$33
1 день
Татьяна выполнила работу на отлично. Ни претензий, ни нареканий, только похвала.
Очень понравилось работать с Павлом. Очень вежливый и ответственный заказчик. Чёткое задание и оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Scorpio_Lady
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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