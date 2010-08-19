Pavel_Tehnopolic

Павел Бутко Pavel_Tehnopolic

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

+7 (812) 921 50 60

+7 (911) 101 60 50

[email protected]

ICQ: 296-118-194

  • Написание статей для сайта

    $33

    На первом этапе требуется написание 6 статей для сайта tehnopolic.ru Темы из разряда систем безопасности, т.е. необходимо минимальное понятие об этом. На втором этапе прогнозируется ещё 5-10 статей на схожую тематику. Статьи все продвиженческого характера, с ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • SEO специалист

    $250

    Для ресурса http://tehnopolic.ru требуется продвиженец на условиях постоянного сотрудниченства. Требования: - Опыт от1 года успешной деятельности - Результативность - Только ЧЕСТНЫЕ методы продвижения - Отчетность - Очень жалетелен человек из г. Санкт-Петербурга З/п может быть пересмотрена ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта Tehnopolic.ru

    $250

    На условиях постоянного сотрудничества компания "Технополис" ищёт специалиста по продвижению сайта tehnopolic.ru Условия вознаграждения могут быть изменены в зависимости от квалификации и от эффективности деятельности оптимизатора. Условия: 1. Очень желателен человек из г. Санкт-Петербурга 2. Использование только ПРАВИЛЬНЫХ ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 31 статья на тему "Системы безопасности"

    $165

    Приветствуем, уважаемые фрилансеры. Для сайта www.tehnopolic.ru необходима 31 уникальная статья на различные темы. Общее кол-во символов ~ 100 тыс. Соответственно размер статей от 3000 до 5000 символов. Всего 6 рекламных и 25 SEO статей (плотность ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Scorpio_Lady
Татьяна 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$33
10 баллов
13 лет назад
Написание статей для сайта
Очень понравилось работать с Павлом. Очень вежливый и ответственный заказчик. Чёткое задание и оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Татьяна выполнила работу на отлично. Ни претензий, ни нареканий, только похвала.
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