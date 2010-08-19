Pavel_Tehnopolic

На первом этапе требуется написание 6 статей для сайта tehnopolic.ru Темы из разряда систем безопасности, т.е. необходимо минимальное понятие об этом. На втором этапе прогнозируется ещё 5-10 статей на схожую тематику. Статьи все продвиженческого характера, с ...
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- $33Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Для ресурса http://tehnopolic.ru требуется продвиженец на условиях постоянного сотрудниченства. Требования: - Опыт от1 года успешной деятельности - Результативность - Только ЧЕСТНЫЕ методы продвижения - Отчетность - Очень жалетелен человек из г. Санкт-Петербурга З/п может быть пересмотрена ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
На условиях постоянного сотрудничества компания "Технополис" ищёт специалиста по продвижению сайта tehnopolic.ru Условия вознаграждения могут быть изменены в зависимости от квалификации и от эффективности деятельности оптимизатора. Условия: 1. Очень желателен человек из г. Санкт-Петербурга 2. Использование только ПРАВИЛЬНЫХ ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $165
Приветствуем, уважаемые фрилансеры. Для сайта www.tehnopolic.ru необходима 31 уникальная статья на различные темы. Общее кол-во символов ~ 100 тыс. Соответственно размер статей от 3000 до 5000 символов. Всего 6 рекламных и 25 SEO статей (плотность ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад