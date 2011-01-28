Продвижение сайта Tehnopolic.ru

На условиях постоянного сотрудничества компания "Технополис" ищёт специалиста по продвижению сайта tehnopolic.ru

Условия вознаграждения могут быть изменены в зависимости от квалификации и от эффективности деятельности оптимизатора.

Условия:

1. Очень желателен человек из г. Санкт-Петербурга

2. Использование только ПРАВИЛЬНЫХ инструментов продвижения

3. Отчентность

Во вложении прилагается список поисковых запросов, по которым нужны конкретные результаты.

Указание контактного телефона - обязательно.