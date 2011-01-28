Продвижение сайта по всему миру. Немного сведущ в SEO поэтому я: 1Составлю семантическое ядро 2 Составлю sitemap и robot.txt 3 Закрою ref nofolow и noindex 4 Буду покупать на ...
SEO-оптимизация сайта фитобочки "Ложка мёда"
Месяц назад зарегестрирован домен. Наполнение сайта - в процессе. Деятельность - фитобочка, массаж.
Задача - вывести сайт в ТОП-3 Яндекса по запросам: фитобочка красноярск, курсы массажа +в красноярске, антицеллюлитный массаж красноярск
адрес сайта www.fitochka.ru
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