SEO-оптимизация сайта фитобочки "Ложка мёда"

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Закрыт6 заявок157 просмотров

Месяц назад зарегестрирован домен. Наполнение сайта - в процессе. Деятельность - фитобочка, массаж.

Задача - вывести сайт в ТОП-3 Яндекса по запросам: фитобочка красноярск, курсы массажа +в красноярске, антицеллюлитный массаж красноярск

адрес сайта www.fitochka.ru

14 лет назад
Uta1
Анна 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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