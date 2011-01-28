Продвижение сайта getledlightings.com

Продвижение сайта по всему миру. Немного сведущ в SEO поэтому я:

1Составлю семантическое ядро

2 Составлю sitemap и robot.txt

3 Закрою ref nofolow и noindex

4 Буду покупать на Sape и liex

Мне требуется помощник и консультант так как я хочу быстро войти хотя бы в 5 ку.

Сколько и какое предполагаемое время? Скорее даже мне требуется партнер для проектов в США по SEO.