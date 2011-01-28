Здравствуйте. Есть сайт www.kalyan-hut.ru нужна грамотная оптимизация и продвижение его в топ 3 яндекс, гугл. ключ слова прикреплены.

Сайт уже имеет ТИЦ 10, прогонялся по каталогам, статьям и имеет позиции в поисковиках по многим из ключевых слов. Продвижение нужно "вечными" ссылками, статьями и т.д. чтобы в дальнейшим тратить немного денег на поддержку позиций.