Необходима помощь СПЕЦИАЛИСТА по профессиональному подбору ключевых фраз. Серьёзная аргументация обязательна.
Продвижение
Здравствуйте. Есть сайт www.kalyan-hut.ru нужна грамотная оптимизация и продвижение его в топ 3 яндекс, гугл. ключ слова прикреплены.
Сайт уже имеет ТИЦ 10, прогонялся по каталогам, статьям и имеет позиции в поисковиках по многим из ключевых слов. Продвижение нужно "вечными" ссылками, статьями и т.д. чтобы в дальнейшим тратить немного денег на поддержку позиций.
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