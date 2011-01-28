Приветствую! Необходимо оптимизация и поисковое продвижение ИМ электроники . www.comport.in.ua Цель : Выход в ТОП-3 Google, ТОП-3 Яндекс Регион продвижения - Украина ...
Продвинуть блог в ЖЖ на тему IT
Темы - блоги, твиттер, стартапы, продвижение и реклама, екоммерция. Наполнение контентом не требуется, будет вестись каждый день.
Нужно продвигать блог, общаться в ЖЖ. Не френдить с сетками ботов, а подписывать реальных пользователей.
Работа сначала до 500 подписчиков через сервис безопасных сделок. Если сотрудничество удачное - продолжаем дальше и постоянно.
От вас:
- свой блог с более 200 друзьями и возрастом не менее года
- интерес к тематике стартапов, проектов в сети и т.д.
Заявки фрилансеров
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