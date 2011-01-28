Продвинуть блог в ЖЖ на тему IT

Темы - блоги, твиттер, стартапы, продвижение и реклама, екоммерция. Наполнение контентом не требуется, будет вестись каждый день.

Нужно продвигать блог, общаться в ЖЖ. Не френдить с сетками ботов, а подписывать реальных пользователей.

Работа сначала до 500 подписчиков через сервис безопасных сделок. Если сотрудничество удачное - продолжаем дальше и постоянно.

От вас:

- свой блог с более 200 друзьями и возрастом не менее года

- интерес к тематике стартапов, проектов в сети и т.д.