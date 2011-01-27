Продвижение сервиса для блоггеров

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок95 просмотров

Здравствуйте!

Я занимаюсь продвижением сервиса для блоггеров (http://3ii.in). Интересуют RU и западные блоги.

Накрутку пузомерок не предлагать и установка ссылок на других сайтах не интересует, нужен только результат - регистрация активных пользователей.

Т.е. мне нужно продвижение сервиса по модели - оплата задействие.

Прошу указать стоимость своей работы за 10 регистраций.

14 лет назад
premium-tel
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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