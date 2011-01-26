Нужно продвинуть группы вконтакте, в одноклассниках, в фейсбук и эккаунт в твиттер. Продвижение только на определенную аудиторию (Киев). Жду Ваши предложения.
Раскрутка форума
нужно продвинуть, раскрутить, наполнить; юзабилити улучшить, защиту; статьи уникальные написать и т.п.
в общем не просто посетителей нагнать, а чтобы им было интересно на форуме., что бы он был живой.
Сроки не важны, главное качество.
В итоге меня интересует посещаемость этого ресурса 10000 в сут.
Каков бюджет в месяц и примерный срок?
я расчитываю на длительное сотрудничество, т.к. даже после достижения нужного результата, сайт нужно поддерживать и администрировать.
(делетантов просьба не беспокоить), интересно посмотреть на портфолио и отзывы именно о раскрутке ресурсов.
492129663
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