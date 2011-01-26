Раскрутка форума

http://womcafe.ru/

нужно продвинуть, раскрутить, наполнить; юзабилити улучшить, защиту; статьи уникальные написать и т.п.

в общем не просто посетителей нагнать, а чтобы им было интересно на форуме., что бы он был живой.

Сроки не важны, главное качество.

В итоге меня интересует посещаемость этого ресурса 10000 в сут.

Каков бюджет в месяц и примерный срок?

я расчитываю на длительное сотрудничество, т.к. даже после достижения нужного результата, сайт нужно поддерживать и администрировать.

(делетантов просьба не беспокоить), интересно посмотреть на портфолио и отзывы именно о раскрутке ресурсов.

492129663