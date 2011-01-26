Региональный сайт коллективных покупок.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки123 просмотра

Необходимо раскрутить сайт с момента старта проекта.

В регионе работают два конкурента - крупные федеральные проекты.

Продвинуть сайт в поисковиках, группы в социальные сетях, региональные форумы.

Готовы рассмотреть сроки и ваши условия.

Сроки с 10 февраля.

14 лет назад
Toma72
45 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров