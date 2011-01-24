Скопировать ссылочный профиль

Я даю вам ключевое слово. Из топ-10 по выдачи этого ключевика, вы смотрите десять самых релевантных ссылок и где возможно ставите с этого ресурса ссылку на нужный мне сайт. Как правило это или каталоги или объявления. Стоимость 1 ссылки - 5-10 рублей. Итого на 1 ключевое слово, нужно проставить около 100 ссылок. Ключевиков у меня около 15.