Приватно для Nefcore

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Завершен1 заявка94 просмотра

Раскрутка группы. 6к вступивших. Тур тематика.

14 лет назад
lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
14 лет назад
$40
2 дня
Все ок
100% оплата,приятный человек в общении.Приятно с вами было сотрудничать,в дальнейшем рад буду сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
14 лет назад