SEO-анализ + рекоммендации для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок233 просмотра

Необходимо провести сео-анализ небольшого сайта и написать план его оптимизации (внутренней и внешней) всеми подходящими и недорогими методами. Желательно не очень дорого.

14 лет назад
dnsl
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров