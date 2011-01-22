Оптимизация сайта, регистрация в каталогах

Нужно оптимизировать сайт, зарегистрировать его в каталогах а также создать проекта в SAPE...

1) Подобрать КЛЮЧЕВЫЕ слова... произвести полную внутреннюю оптимизация...

2) Зарегистрировать в популярных каталогах и поисковых системах... КАЧЕСТВЕННО!!! Делаю на этом акцент, т.к. как то раз заказал у кого то регистрацию... и сайт через месяц в бане оказался!!! не хочу наступить на те же грабли...

3) ГРАМОТНО создать проект для покупки ссылок в SAPE...

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