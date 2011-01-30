SEO-аудит сайта, консультация

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен11 заявок237 просмотров

Требуется профессиональный SEO-аудит туристического сайта, а также консультация по его продвижению.

14 лет назад
yraev_yury
Юрий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

rodion_lebedev
Родион 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$150
5 дней
Отличный специалист, выполнил полноценный SEO - аудит с подробной консультацией и советами по продвижению. Рекомендую.
Задача была выполнена на отлично.

Заявки фрилансеров

rodion_lebedev
Родион 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад