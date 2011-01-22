Есть три сайта нужно поднять ТИЦ, PR проанализировать их на предмет ошибок (в плане поисковой оптимизации, я так понимаю) studentufa.ru tur02.ru 102visa.ru Все на Джумле
Поднять в поисковиках
Необходимо поднять сайт в поисковиках на первую страницу, оптимизация сайта и т.д. включительно! (joomla+phpbb)
желательно чтобы исполнитель был из г.Иваново
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