Продвинуть в топ

Необходимо произвести продвижение сайта http://aznur.by в поисковом рейтинге. Сайт должен отображаться на первой странице результатов поиска.
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Есть сайт Казахстанский
Исполнитель должен быть из Казахстана
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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