Продвижение по каталогам и директориям.

Здравствуйте интересует оптимизация как самого сайта (ускорение работы) так и ускорение работы Virtuemarta. Сайт написан на Joomla. Установлен Virtuemart. Количество товаров в магазине будет примерно около 500. Сайт http://2011.biz.ua через неделю будет ...