Оптимизация (ускорение работы) магазина virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки135 просмотров

Здравствуйте интересует оптимизация как самого сайта (ускорение работы) так и ускорение работы Virtuemarta. Сайт написан на Joomla. Установлен Virtuemart. Количество товаров в магазине будет примерно около 500.

Сайт http://2011.biz.ua через неделю будет выкладываться на постоянный хостинг и домен.

Жду ваши предложения с описанием того что нужно сделать и сколько это будет стоить.

Joomla
14 лет назад
olavento
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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