Наполнение сайта грамотным текстом и ТОР5 Яндекса

Добрый день!

рисуется сайт www.cd-expert.ru

требуется 2 вещи:

1. Изучив конкурентов, сочинить грамотный, УНИКАЛЬНЫЙ текст для каждого раздела сайта (наполнить всё текстом).

2. Держать в топ 5-7 Яндекса по следующим запросам:

1 запись cd

2 тиражирование dvd

3 печать на cd

4 тиражирование дисков

5 производство дисков

с гарантией, что не будет бана.

Предложите пожалуйста 2 цены: отдельно за текст и отдельно за долгосрочное сотрудничество по раскрутке и удержанию в топах.

мыло для связи: [email protected]

Андрей