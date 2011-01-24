Необходимо провести сео-анализ небольшого сайта и написать план его оптимизации (внутренней и внешней) всеми подходящими и недорогими методами. Желательно не очень дорого.
Продвижение сайта и раскрутка
Суть:
сайт-партнерская программа.
Необходимо:
продвигать в форумах, блогах, твиттере, поддерживать общение на форумах, твиттере.
Писать обзоры на разных сайта.
Необходимо завлекать новых адвертов.
Обратите внимание: это НЕ продвижение сайтов по ключевым словам. Пузомерки не важны.
Необходим на постоянную работу человек. мин 8 часов в день.
оплата помесячно по договоренности.
возраст >20 лет
опыт >2 лет.
Наличие успешных проектов приветствуется.
писать только(!) в icq- 96-78-26, здесь редко нахожусь.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! рисуется сайт www.cd-expert.ru требуется 2 вещи: 1. Изучив конкурентов, сочинить грамотный, УНИКАЛЬНЫЙ текст для каждого раздела сайта (наполнить всё текстом). ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт Казахстанский Исполнитель должен быть из Казахстана ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо произвести продвижение сайта http://aznur.by в поисковом рейтинге. Сайт должен отображаться на первой странице результатов поиска.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется cабмит по PAD directories социальным букмаркам соц сетям и форумам для программного обеспечения под мобильное устройствоПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Интересует приглашение в группы вконтакте с оплатой за вступивших с таргетингом.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте интересует оптимизация как самого сайта (ускорение работы) так и ускорение работы Virtuemarta. Сайт написан на Joomla. Установлен Virtuemart. Количество товаров в магазине будет примерно около 500. Сайт http://2011.biz.ua через неделю будет ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Методы есть... кто знает велкам. Заявки скрыты... оплата по факту публикацииПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно оптимизировать сайт, зарегистрировать его в каталогах а также создать проекта в SAPE... 1) Подобрать КЛЮЧЕВЫЕ слова... произвести полную внутреннюю оптимизация... 2) Зарегистрировать в популярных каталогах и поисковых системах... КАЧЕСТВЕННО!!! Делаю на этом ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется профессиональный SEO-аудит туристического сайта, а также консультация по его продвижению.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад