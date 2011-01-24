Продвижение сайта и раскрутка

Суть:

сайт-партнерская программа.

Необходимо:

продвигать в форумах, блогах, твиттере, поддерживать общение на форумах, твиттере.

Писать обзоры на разных сайта.

Необходимо завлекать новых адвертов.

Обратите внимание: это НЕ продвижение сайтов по ключевым словам. Пузомерки не важны.

Необходим на постоянную работу человек. мин 8 часов в день.

оплата помесячно по договоренности.

возраст >20 лет

опыт >2 лет.

Наличие успешных проектов приветствуется.

писать только(!) в icq- 96-78-26, здесь редко нахожусь.