Нужна раскрутка сайта всеми способами.

1) Продвижение сайтов в поисковиках

2) Продвижение сайтов через социальные сети(Раскрутка групп, приложений)

3) Продвижение сайтов через форумы.

4) Любой вид контента.

5) Нестандартные решения по рекламе проектов.

Уточняю тонкости раскрутки:

Тематика покер. Рекламные объявления по данной тематике (яндекс директ, бегун, и т.д...) запрещены законом. Значит такой способ раскрутки отпадает.

Есть проект в социальной сети mail.ru сообщество.

Важен результат привлечение ЦЕЛЕВЫХ посетителей на сайт!

От Вас предложение по схеме работы, сроки и стоимость, и главное (не сотрясать воздух пустыми предложениями), всё чётко и конкретно.