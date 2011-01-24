Разослать сообщения вконтакте

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Закрыт3 заявки168 просмотров

Всем привет. Необходимо разослать сообщение как можно большему числу людей, живущих в Питере.

Сообщение дам. Но желательно, чтобы это были владельцы животных.

Интересует цена и сроки.

14 лет назад
buisnesmen
Виталий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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