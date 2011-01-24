Разослать сообщения вконтакте

Необходимо в кратчайшие сроки поднять сайт по целевым запросам и привлечь покупателей услуг. Сайт существует 4 года, средее количество переходов в день - 300. После успешного проекта, необходимо осуществлять его поддержание на достигнутых позициях. ...
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Всем привет. Необходимо разослать сообщение как можно большему числу людей, живущих в Питере.
Сообщение дам. Но желательно, чтобы это были владельцы животных.
Интересует цена и сроки.
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