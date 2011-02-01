egor093

Игорь egor093

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн лендинга

    $25

    Требуется дизайн одностраничного сайта (лендинга) примерный объем 5-7 экранов.   Преимущество исполнителям с реальными сайтами-одностраничниками в портфолио.  Подробное ТЗ и прототип дизайна кандидату

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуются статьи.

    Требуются статьи. Нужны люди для написания уникальных статей Новички приветствуется. Человек должен уметь грамотно писать уникальные статьи на различные тематики (покер, рыбалка, кулинария, алкоголь и т.д.) количество символов ...

    Написание статей
    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Нужна раскрутка сайта всеми способами. 1) Продвижение сайтов в поисковиках 2) Продвижение сайтов через социальные сети(Раскрутка групп, приложений) 3) Продвижение сайтов через форумы. 4) Любой вид контента. 5) Нестандартные решения ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад