$25
Требуется дизайн одностраничного сайта (лендинга) примерный объем 5-7 экранов. Преимущество исполнителям с реальными сайтами-одностраничниками в портфолио. Подробное ТЗ и прототип дизайна кандидату
Дизайн сайтов19 заявок
Закрыт
9 лет назад
Требуется дизайн одностраничного сайта (лендинга) примерный объем 5-7 экранов. Преимущество исполнителям с реальными сайтами-одностраничниками в портфолио. Подробное ТЗ и прототип дизайна кандидату
Требуются статьи. Нужны люди для написания уникальных статей Новички приветствуется. Человек должен уметь грамотно писать уникальные статьи на различные тематики (покер, рыбалка, кулинария, алкоголь и т.д.) количество символов ...
Нужна раскрутка сайта всеми способами. 1) Продвижение сайтов в поисковиках 2) Продвижение сайтов через социальные сети(Раскрутка групп, приложений) 3) Продвижение сайтов через форумы. 4) Любой вид контента. 5) Нестандартные решения ...