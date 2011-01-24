Составить описания и названия для сайтов

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Закрыт6 заявок229 просмотров

Составить описания и названия для сайтов

которые будут использоваться в AllSubmitter

надо

1) Названия (20-50 символов)

2) Короткие описания (70-120 символов)

3) Длинные описания (100-250 символов)

от вас формула вида

.....{...|...|...|...}.....{...|...|...|...}.....{...|...|...|...}.....{...|...|...|...}

всего 14 сайтов

ключевые слова даю

14 лет назад
runetinfo
46 лет
20 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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