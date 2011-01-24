Тематика сайта - реклама. Необходимо прогнать сайт по актуальным базам каталогов.
Составить описания и названия для сайтов
Составить описания и названия для сайтов
которые будут использоваться в AllSubmitter
надо
1) Названия (20-50 символов)
2) Короткие описания (70-120 символов)
3) Длинные описания (100-250 символов)
от вас формула вида
.....{...|...|...|...}.....{...|...|...|...}.....{...|...|...|...}.....{...|...|...|...}
всего 14 сайтов
ключевые слова даю
Заявки фрилансеров
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