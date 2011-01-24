Нужно разослать сообщение в контакте по критериям. Предлагайте свои цены. Хотелось бы сразу узнать в каком виде будет отчет о проделанной работе.
Ручное составление ссылок
Требуется для начала создать порядка 200 заголовков и столько же объявлений к ним.
я вам даю Excell файл с ключами, от вас тот же файл с готовыми заголовками(в 80% случаев будут совпадать с ключами, 1 из 5 заголовок нужно будет разбавить) и объявлениями. Пример готового файла:
"ключ" "текст ссылки до 50 символов" "объявление для ссылки до 75 символов". 1,5р. за 1 заголовок и объявление.
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