Ручное составление ссылок

Требуется для начала создать порядка 200 заголовков и столько же объявлений к ним.

я вам даю Excell файл с ключами, от вас тот же файл с готовыми заголовками(в 80% случаев будут совпадать с ключами, 1 из 5 заголовок нужно будет разбавить) и объявлениями. Пример готового файла:

"ключ" "текст ссылки до 50 символов" "объявление для ссылки до 75 символов". 1,5р. за 1 заголовок и объявление.