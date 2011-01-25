Оптимизация затрат на SEO (постоянная поддержка)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок198 просмотров

В связи с тотальной нехваткой времени на вникание и непропорциональным ростом бюджета на SEO ищу грамотного отпимизатора.

Есть 2 аккаунта, 1 в сапе, второй в сеопульте. Бюджет растет, сайты нет.

Оплата по договоренности. Интересует долговременное сотрудничество.

Необходимо быть в курсе современных тенденций, уметь оптимизировать страницы и подбирать качественные ссылки.

Также нужна настройка и оптимизация контекстных компаний в директ, эдвордс, бегун и тд... Если есть желание опыт и возможность. В основном интересует отсекание левого трафа в бегуни и сети эдсенс. Тк бюджет уже просто космос, надо его резать при сохранении качественного трафика. Могу отдать как агенству аккаунт на директе, вы получите свой процент с бюджета около 8к$ в мес. А я получу оптимизацию и настройку рекламных компаний.

p.s. Top 10 и размещение в гарантии не интересует. Нужен Top-1-2-3 и размещаемся мы в спецразмещении только. Он и сейчас топ этот есть, но бюджет кусается. + не все запросы лезут.

14 лет назад
ers20002
Роман 
43 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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