Консультации специалиста по SEO

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок140 просмотров

У нас есть свой проект, который мы решили продвигать в поисковых системах собственными силами в силу различных причин. Наша компания специализируется на разработке веб-технологий, с SEO мало связаны. Нам необходим специалист по SEO для нескольких разовых консультаций. Возможно, в ближайшем будущем (в течение недели) передадим вам проект и его спутники на постоянное обслуживание. Оставляйте, пожалуйста, заявки. Свяжемся со всеми. Спасибо.

14 лет назад
AVDesign
Андрей 
42 года
21 год в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад