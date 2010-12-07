Портфолио
- Торговый дом «Свадебный мир»151 просмотр
- Фабрика мягкой мебели «Триумф»153 просмотра
- Онлайн салон-магазин антикварного оружия143 просмотра
- Каталог автозапчастей для отечественных автомобиле133 просмотра
- Citycar. Запчасти на японские автомобили110 просмотров
- Интернет-магазин модной одежды «WishBox»126 просмотров
- Медицинский цетр «Мужчина»118 просмотров
- Каталог растений crassula.ru131 просмотр
- Автомобильный портал Gear107 просмотров
- Стоматологическая компания «Дентасервис»123 просмотра
- Строительная компания «Интерпромстрой»110 просмотров
- Автомобильный портал136 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
13 лет назад
Отсутствие отзывов у данного разработчика, с лихвой окупилось наличием профессиональных навыков. Мне были предложены различные варианты исполнения разработки кода. Все было сделано в строго оговоренные сроки с учетом всех пожеланий. Полное понимание ТЗ заказа. Все неточности проекта, оперативно устранялись во время тестирования. Данный разработчик является Профессионалом своего дела, говорю это, так как частенько обращаюсь с проектами к творческим личностям ресурса Weblancer.
Ответный отзыв
Про Евгения, как заказчика, могу добавить только позитивный отзыв. В самые короткие сроки замечательно сработались - дал ясно понять, что ему необходимо получить в итоге, без лишней писанины, суеты и траты времени. Очень приятно с ним работать, всем советую.
Веб-программирование
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга