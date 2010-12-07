AVDesign

Андрей AVDesign

 
40 летУкраина/Запорожье
19 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Отзывы заказчиков
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
$200
10 баллов
13 лет назад
Сверстать и настроить сайт для кафе
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
jeka_pro
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Написать форму загрузки изображений AJAX php
Отсутствие отзывов у данного разработчика, с лихвой окупилось наличием профессиональных навыков. Мне были предложены различные варианты исполнения разработки кода. Все было сделано в строго оговоренные сроки с учетом всех пожеланий. Полное понимание ТЗ заказа. Все неточности проекта, оперативно устранялись во время тестирования. Данный разработчик является Профессионалом своего дела, говорю это, так как частенько обращаюсь с проектами к творческим личностям ресурса Weblancer.
Про Евгения, как заказчика, могу добавить только позитивный отзыв. В самые короткие сроки замечательно сработались - дал ясно понять, что ему необходимо получить в итоге, без лишней писанины, суеты и траты времени. Очень приятно с ним работать, всем советую.
Ответный отзыв
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