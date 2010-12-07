Отсутствие отзывов у данного разработчика, с лихвой окупилось наличием профессиональных навыков. Мне были предложены различные варианты исполнения разработки кода. Все было сделано в строго оговоренные сроки с учетом всех пожеланий. Полное понимание ТЗ заказа. Все неточности проекта, оперативно устранялись во время тестирования. Данный разработчик является Профессионалом своего дела, говорю это, так как частенько обращаюсь с проектами к творческим личностям ресурса Weblancer.