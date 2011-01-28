Уважаемые веблансеры! Требуется продвижение сайта путём обмена ссылками/баннерами с другими тематическими сайтами. Список сайтов с кем надо меняться предоставлю. Доступ FTP для обмена предоставлю. Текст письма и баннер предоставлю. ...
SEO интернет-магазина
Приветствую!
Необходимо оптимизация и поисковое продвижение ИМ электроники . www.comport.in.ua
Цель :
Выход в
ТОП-3 Google,
ТОП-3 Яндекс
Регион продвижения - Украина
Возможно заключение договора.
Продвигаться будем по средне частотникам и низкочастотникам. Особое ударение на продаже и сборке компьютеров на заказ...
Указывайте стоимость гарантированного продвижения...
Пишем строки и этапы
Заявки фрилансеров
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