SEO интернет-магазина

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Закрыт18 заявок285 просмотров

Приветствую!

Необходимо оптимизация и поисковое продвижение ИМ электроники . www.comport.in.ua

Цель :

Выход в

ТОП-3 Google,

ТОП-3 Яндекс

Регион продвижения - Украина

Возможно заключение договора.

Продвигаться будем по средне частотникам и низкочастотникам. Особое ударение на продаже и сборке компьютеров на заказ...

Указывайте стоимость гарантированного продвижения...

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14 лет назад
comportua
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров