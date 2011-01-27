Приветствую! Необходимо оптимизация и поисковое продвижение ИМ электроники . www.comport.in.ua Цель : Выход в ТОП-3 Google, ТОП-3 Яндекс Регион продвижения - Украина ...
Продвинуть сайт
Высылаю Вам примерный список слов и адрес сайта.
Посмотрите, оцените свою работу. А дальше посмотрим.
Еще просьба, пришлите, пожалуйста, сайты с которыми Вы работаете.
Я тоже хочу посмотреть результаты Вашей работы.
Вывод в топ 10 по МСК и области.
Основные поисковики.
кабельные наконечники
наконечник кабельный медный
винтовые наконечники
винтовые соединители
опрессовка наконечников
наконечники алюминиевые
наконечники под опрессовку
гильзы под опрессовку
алюминиевые гильзы
наконечники со срывными болтами
наконечники кабельные изолированные
инструмент для опрессовки наконечников
гидравлические головки
гидравлическая гильотина
шиногибы
обработка шин
зажимы медные
зажимы алюминиевые
изолированные зажимы
резка шин
кабельная арматура
На долгосрочной основе.
Заявки фрилансеров
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