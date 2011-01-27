Продвинуть сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок181 просмотр

Высылаю Вам примерный список слов и адрес сайта.

Посмотрите, оцените свою работу. А дальше посмотрим.

Еще просьба, пришлите, пожалуйста, сайты с которыми Вы работаете.

Я тоже хочу посмотреть результаты Вашей работы.

Вывод в топ 10 по МСК и области.

Основные поисковики.

http://www.gph.su/

кабельные наконечники

наконечник кабельный медный

винтовые наконечники

винтовые соединители

опрессовка наконечников

наконечники алюминиевые

наконечники под опрессовку

гильзы под опрессовку

алюминиевые гильзы

наконечники со срывными болтами

наконечники кабельные изолированные

инструмент для опрессовки наконечников

гидравлические головки

гидравлическая гильотина

шиногибы

обработка шин

зажимы медные

зажимы алюминиевые

изолированные зажимы

резка шин

кабельная арматура

На долгосрочной основе.

14 лет назад
Runemal
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • SEO интернет-магазина

    Приветствую! Необходимо оптимизация и поисковое продвижение ИМ электроники . www.comport.in.ua Цель : Выход в ТОП-3 Google, ТОП-3 Яндекс Регион продвижения - Украина ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обмен ссылками/баннерами

    $15

    Уважаемые веблансеры! Требуется продвижение сайта путём обмена ссылками/баннерами с другими тематическими сайтами. Список сайтов с кем надо меняться предоставлю. Доступ FTP для обмена предоставлю. Текст письма и баннер предоставлю. ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поисковое продвижение сайта

    Сайт в разработке. После установки сайта нужно будет произвести поисковую оптимизацию . Регион продвижения Украина. Цель ТОП10 Google. Нужно произвести сеорерайтинг 10 страниц. Произвести внутренние работы по оптимизации сайта. Оптимизацию нужно производить по двум поисковым ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвинуть сайт apexsp.ru

    Необходимо продвинуть сайт apexsp.ru в топ yandex по следующим словам Острая боль в позвоночнике Грыжи позвоночника лечение спины артроз - (если это слово будет сложно в ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поисковая оптимизация сайта

    Сайт на Joomla 1.5. На сайте есть 16 статей, контент уникальный. Сайт еще не опубликован. Доменное имя будет новое. Необходимо произвести поисковую оптимизацию сайта по запросам: курсы английского, переводы, курсы немецкого, услуги ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сервиса для блоггеров

    Здравствуйте! Я занимаюсь продвижением сервиса для блоггеров (http://3ii.in). Интересуют RU и западные блоги. Накрутку пузомерок не предлагать и установка ссылок на других сайтах не интересует, нужен только результат ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка форума

    http://womcafe.ru/ нужно продвинуть, раскрутить, наполнить; юзабилити улучшить, защиту; статьи уникальные написать и т.п. в общем не просто посетителей нагнать, а чтобы им было интересно на форуме., что бы он был живой. ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад