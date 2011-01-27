Поисковая оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок169 просмотров

Сайт на Joomla 1.5. На сайте есть 16 статей, контент уникальный. Сайт еще не опубликован. Доменное имя будет новое.

Необходимо произвести поисковую оптимизацию сайта по запросам:

курсы английского, переводы, курсы немецкого, услуги переводчика

Пишите стоимость в месяц и продолжительность, пишите стоимость с разбивкой на стоимость по каждому запросу.

Регион продвижения Украина (Киев).

Joomla
14 лет назад
peter-1975
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров