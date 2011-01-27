Необходимо продвинуть сайт apexsp.ru в топ yandex

по следующим словам

Острая боль в позвоночнике

Грыжи позвоночника

лечение спины

артроз - (если это слово будет сложно в топ то можно опустить)

плече-лопаточный периартрит

радикулит - (если это слово будет сложно в топ то можно опустить)

что делать если болит спина

как вылечить позвоночник

первая помощь при болях в спине