Поисковое продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок185 просмотров

Сайт в разработке. После установки сайта нужно будет произвести поисковую оптимизацию . Регион продвижения Украина. Цель ТОП10 Google. Нужно произвести сеорерайтинг 10 страниц. Произвести внутренние работы по оптимизации сайта. Оптимизацию нужно производить по двум поисковым запросам создание сайтов, разработка сайтов. Работа с нуля, новое доменное имя, новый сайт. Указывайте стоимость и продолжительность по каждому виду работ.

14 лет назад
peter-1975
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

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Нет заявок фрилансеров