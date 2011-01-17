Uta1

Анна Uta1

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO-оптимизация сайта фитобочки "Ложка мёда"

    Месяц назад зарегестрирован домен. Наполнение сайта - в процессе. Деятельность - фитобочка, массаж. Задача - вывести сайт в ТОП-3 Яндекса по запросам: фитобочка красноярск, курсы массажа +в красноярске, антицеллюлитный массаж красноярск ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка сайта

    $32

    Добрый день всем. нужно сверстать сайт по готовому дизайну. Чтобы получился шаблон для джумлы 1.5. натягивать на джумлу не надо. Только сверстать

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад