Необходимо написать сео-тексты для главной и внутренних страниц. Тематика - нейминг, слоган, домен, логотп. Более подробно с выбранным исполнителем. Ждем предложения цены. По срокам - мы не торопимся. Забыла, от вас потребуется подбор ключевиков ...
Индексация в Яндексе
Нужно проиндексировать сайт edemka.ru в Яндексе
Сайт www.edemka.ru есть в выдаче а нужно без www
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