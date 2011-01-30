Хочу разместить рекламный баннер на сайте yourpower.ru (тематика: личностный рост). Мне нужен шаблон краткого рекламного предложения, которое я буду отправлять рекламодателям. В предложении должны быть указаны преимущества от размещения рекламы. Оформляем безопасную сделку.
Написать ТЗ для астрологического портала
Требуется написать ТЗ на создание астрологического портала. Будет состоять с обычных страниц, аудио-видео материалов, дистанционного обучения, личного кабинета, системы оплаты и т.д.
Подробности предоставлю при личной переписке с выбранным исполнителем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно заполнить сайт 6 страниц + 3 статьи в блог + заполнить портфолио с описаниями. cms joomla Весь текст ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫЙ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ ПОД КЛЮЧИ! тематика веб студияКопирайтинг14 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно накопать статьи с буржуйских сайтов по узкой тематике из области кулинарии, с картинками, перевести и оформить в любом формате, можно текстовом. Требования: после перевода текст должен быть полностью уникальным в рунете. ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт14 лет назад
Оценка деятельности крупнейших мировых экспортеров медицинского оборудования Объем до 5 стр. Провести анализ мировых экспортеров медицинского оборудования Свежие данные, статистика, необходимы цифры! Обязательно ссылки и антиплагиат. Срок до 6 февраля.Закрыт14 лет назад
Требуется найти как минимум по источнику(как максимум по три) где публикуются(ресурсы должны быть информационные, не форумы): новости железа серверного новости серверпного ПО (апач пхп и тд) новости ОС линукс новости ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется рерайтинг статьи - тема электроснабжение Оригинал здесь http://www.uralincom.ru/?m=blog&stat=3 Статью пишем для людей и грамотно. Вы должны разбираться в теме Уникальность не менее 95% Оплата ...Завершен14 лет назад
Требуется рерайт посерийного описания сериалов. В среднем описание каждой серии около 500 знаков, работа оплачивается не за каждое описание, а общий объем знаков. Оставляйте заявки только те у кого есть возможность длительного сотрудничества с ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен14 лет назад
Сделать качественный рерайт текстов и статей Есть статьи и тексты, нужно сделать их рерайт, чтобы в результате получить уникальные копии по 1-3 шт. Тематика статей: мобильный интернет ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт14 лет назад
Найти любую информацию про Багамские острова. Про отели, про путевки, про климат, история и т.д. и т.п. От исполнителя - темы и количество статей, которые он готов написать. Одна статья не менее 1000 и ...Закрыт14 лет назад
Есть 4 статьи, нужно сделать их рерайт, чтобы в результате получить уникальные копии по 1-шт. вот темы статей: 1001 способ депиляции Ресницы как в рекламе? Элементарно! Такой разнообразный… маникюр ...Закрыт14 лет назад