Написать 200-600 уникальных статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок807 просмотров

Здравствуйте.

Для продвижения 2-х сайтов (запчасти, программное обеспечение) требуется одновременно 4 исполнителя (либо по 2 на каждую тематику, либо 4 разных).

Суть - написание уникальных (до10%) текстов на данные тематики. Будут предоставлены группы слов, словосочетания, либо строгие ключи, которые нужно будет использовать. Иногда нужно будет текст для роботов, но в основном должен быть нормальный человеческий текст на интересные темы. Темы будут согласовываться или предлагаться исполнителем.

Требования:

- возраст от 24 лет.

- прекрасное владение русским языком

- опыт написание статей

- свободное владение терминами типа: плотность, вес, ключ и т.п.

В заявке оставляйте пожалуйста

1. 2-3 примера на сайты, для которых вы готовили информацию.

2.1 Способы и порядок оплаты (укажите пожалуйста требования - т.е. условия)

2.2 Способы и порядок оплаты ("мне было бы так удобней").

3. Цена за 1000 символов (с учетом опта, поскольку работа на 3-6 месяцев).

4. Объём который реально можете выполнять (в неделю).

5. url (или название) сайта по которому проверяете уникальность текстов (выборочно буду проверять по аналогу)

6. Контакты.

P.S напомню, что нужно 4 исполнителя одновременно. в случае безукоризненной работы одного, или безолаберной другого, состав будет меняться. В первую очередь, интересуют творческие люди, способные думать.

!! в случае наплевательского отношения и периодических нарушений условий договоренности и обещаний - отрицательный отзыв пишу.

Написание статей
14 лет назад
stranger
Юрьевич 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

bezlepkina
46 лет
18 лет в сервисе
Была
5 дней назад
14 лет назад
$500
30 дней
Приятно работать с Лерой, с профессионалом. Был проделан достаточно большой объем работы, подготовлено много материалов - статей, обзоров, описаний продукции. Все на высоком уровне, в соответсвие тз и требованиям. Надеюсь сотрудничество продолжим ещё не один год.
Рекомендую заказчика!
lamitech
36 лет
16 лет в сервисе
онлайн
14 лет назад
$1000
60 дней
Работаем с Владиславом не первый месяц. Все делается грамотно и профессионально. В случае каких-либо замечаний с моей стороны, все также исправляется. Очень доволен сотрудничать, надеюсь будем работать ещё года 2 как минимум. Спасибо!
Длительный заказ. Всегда четкое тз, проверка своевременная и коментарии. Оплата в полном обьеме. Будем и дальше сотрудничать если нужно. С ув., Владислав

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
18 лет в сервисе
Была
5 дней назад
14 лет назад
Лучший копирайтер апреля
#1
Копирайтинг
lamitech
36 лет
16 лет в сервисе
онлайн
14 лет назад

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