Тема - нарды.
Написать 200-600 уникальных статей
Здравствуйте.
Для продвижения 2-х сайтов (запчасти, программное обеспечение) требуется одновременно 4 исполнителя (либо по 2 на каждую тематику, либо 4 разных).
Суть - написание уникальных (до10%) текстов на данные тематики. Будут предоставлены группы слов, словосочетания, либо строгие ключи, которые нужно будет использовать. Иногда нужно будет текст для роботов, но в основном должен быть нормальный человеческий текст на интересные темы. Темы будут согласовываться или предлагаться исполнителем.
Требования:
- возраст от 24 лет.
- прекрасное владение русским языком
- опыт написание статей
- свободное владение терминами типа: плотность, вес, ключ и т.п.
В заявке оставляйте пожалуйста
1. 2-3 примера на сайты, для которых вы готовили информацию.
2.1 Способы и порядок оплаты (укажите пожалуйста требования - т.е. условия)
2.2 Способы и порядок оплаты ("мне было бы так удобней").
3. Цена за 1000 символов (с учетом опта, поскольку работа на 3-6 месяцев).
4. Объём который реально можете выполнять (в неделю).
5. url (или название) сайта по которому проверяете уникальность текстов (выборочно буду проверять по аналогу)
6. Контакты.
P.S напомню, что нужно 4 исполнителя одновременно. в случае безукоризненной работы одного, или безолаберной другого, состав будет меняться. В первую очередь, интересуют творческие люди, способные думать.
!! в случае наплевательского отношения и периодических нарушений условий договоренности и обещаний - отрицательный отзыв пишу.
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