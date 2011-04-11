Написать 200-600 уникальных статей

Здравствуйте.

Для продвижения 2-х сайтов (запчасти, программное обеспечение) требуется одновременно 4 исполнителя (либо по 2 на каждую тематику, либо 4 разных).

Суть - написание уникальных (до10%) текстов на данные тематики. Будут предоставлены группы слов, словосочетания, либо строгие ключи, которые нужно будет использовать. Иногда нужно будет текст для роботов, но в основном должен быть нормальный человеческий текст на интересные темы. Темы будут согласовываться или предлагаться исполнителем.

Требования:

- возраст от 24 лет.

- прекрасное владение русским языком

- опыт написание статей

- свободное владение терминами типа: плотность, вес, ключ и т.п.

В заявке оставляйте пожалуйста

1. 2-3 примера на сайты, для которых вы готовили информацию.

2.1 Способы и порядок оплаты (укажите пожалуйста требования - т.е. условия)

2.2 Способы и порядок оплаты ("мне было бы так удобней").

3. Цена за 1000 символов (с учетом опта, поскольку работа на 3-6 месяцев).

4. Объём который реально можете выполнять (в неделю).

5. url (или название) сайта по которому проверяете уникальность текстов (выборочно буду проверять по аналогу)

6. Контакты.

P.S напомню, что нужно 4 исполнителя одновременно. в случае безукоризненной работы одного, или безолаберной другого, состав будет меняться. В первую очередь, интересуют творческие люди, способные думать.

!! в случае наплевательского отношения и периодических нарушений условий договоренности и обещаний - отрицательный отзыв пишу.