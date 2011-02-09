Нужен копирайт

Тема: домены, продажа доменов (ключи исполнителям)

уложиться в бюджеты

рерайт 60-80р / 1000 зн

копирайт 100-150р / 1000 зн

статьи нужны будут постепенно

общий объем

рерайт 50к знаков

копирайт 10к знаков

исполнителей может быть до 3-х человек

у кого хорошие отзывы, и более менее устраивает бюджет (у кого хорошие способности, но цена не устраивает - пишите личку - обсудим этот вопрос!)