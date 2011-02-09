Нужен копирайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен39 заявок827 просмотров

Тема: домены, продажа доменов (ключи исполнителям)

уложиться в бюджеты

рерайт 60-80р / 1000 зн

копирайт 100-150р / 1000 зн

статьи нужны будут постепенно

общий объем

рерайт 50к знаков

копирайт 10к знаков

исполнителей может быть до 3-х человек

у кого хорошие отзывы, и более менее устраивает бюджет (у кого хорошие способности, но цена не устраивает - пишите личку - обсудим этот вопрос!)

14 лет назад
nwbill
59 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$100
4 дня
Отличный исполнитель, настоящий профессионал своего дела! Всё точно в срок, по договоренным ценам. Уникальность 100% Рекомендую, да и сам буду работать дальше. Благодарю Ксения!
Все прошло отлично. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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