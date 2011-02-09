На первом этапе требуется написание 5 статей для сайта http://interra.com.ua/ Темы из разряда систем отопления, т.е. необходимо минимальное понятие об этом. На втором этапе прогнозируется ещё около 5 статей на схожую ...
Нужен копирайт
Тема: домены, продажа доменов (ключи исполнителям)
уложиться в бюджеты
рерайт 60-80р / 1000 зн
копирайт 100-150р / 1000 зн
статьи нужны будут постепенно
общий объем
рерайт 50к знаков
копирайт 10к знаков
исполнителей может быть до 3-х человек
у кого хорошие отзывы, и более менее устраивает бюджет (у кого хорошие способности, но цена не устраивает - пишите личку - обсудим этот вопрос!)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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