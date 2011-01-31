Нужно 3 статьи - копирайт Хирургия в Израиле Лапароскопия диагностическая / лечебная в гинекологии и хирургии Гистероскопия диагностическая / лечебная Кардиохирургия - Клапанные пороки Нужно! ...
Переписать тексты на сайт
На первом этапе требуется написание 5 статей для сайта http://interra.com.ua/
Темы из разряда систем отопления, т.е. необходимо минимальное понятие об этом.
На втором этапе прогнозируется ещё около 5 статей на схожую тематику.
Статьи все продвиженческого характера, с плотностью 7-9%. Уникальность не ниже 95%. Объём - 3000 знаков каждая.
Список статей:
1. Тема «Система отопления частного дома» (ключевое слово "Отопление частного дома")
2. Тема «Теплый пол водяной» (Теплый пол водяной)
3. Тема «Монтаж» (монтаж установка отопления)
4. Тема «Проектирование» (расчет отопления проект)
5. Тема «Воздушное отопление» (Воздушное отопление)
В заявках указывать: портфолио, цену, координаты
Заявки фрилансеров
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