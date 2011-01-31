Переписать тексты на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок398 просмотров

На первом этапе требуется написание 5 статей для сайта http://interra.com.ua/

Темы из разряда систем отопления, т.е. необходимо минимальное понятие об этом.

На втором этапе прогнозируется ещё около 5 статей на схожую тематику.

Статьи все продвиженческого характера, с плотностью 7-9%. Уникальность не ниже 95%. Объём - 3000 знаков каждая.

Список статей:

1. Тема «Система отопления частного дома» (ключевое слово "Отопление частного дома")

2. Тема «Теплый пол водяной» (Теплый пол водяной)

3. Тема «Монтаж» (монтаж установка отопления)

4. Тема «Проектирование» (расчет отопления проект)

5. Тема «Воздушное отопление» (Воздушное отопление)

В заявках указывать: портфолио, цену, координаты

Написание статей
14 лет назад
tyap-tyapich
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статьи на тему: Хирургия в Израиле

    $10

    Нужно 3 статьи - копирайт Хирургия в Израиле Лапароскопия диагностическая / лечебная в гинекологии и хирургии Гистероскопия диагностическая / лечебная Кардиохирургия - Клапанные пороки Нужно! ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Приватный проект для Марины Хоруженко

    $1000

    Создание текстов для нескольких десятков сайтов СЕО сети игровой тематики. Объем проекта - 1 000 000 символов без пробелов. Множественные требования к структуре сайтов. Более 100 ВЧ, СЧ и НЧ ключевых слов. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать 200-600 уникальных статей

    Здравствуйте. Для продвижения 2-х сайтов (запчасти, программное обеспечение) требуется одновременно 4 исполнителя (либо по 2 на каждую тематику, либо 4 разных). Суть - написание уникальных (до10%) текстов на данные тематики. Будут предоставлены группы ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание статей для сайта

    $33

    На первом этапе требуется написание 6 статей для сайта tehnopolic.ru Темы из разряда систем безопасности, т.е. необходимо минимальное понятие об этом. На втором этапе прогнозируется ещё 5-10 статей на схожую тематику. ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать пресс-релиз об открытии сайта

    $10

    В связи с открытием сайта каталога крупного производителя и продавца текстильной продукции необходимо написать пресс релиз для рассылки клиентам. Примерное содержание: Приветствие, несколько слов о компании, описание функционала. В своих ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать ТЗ для астрологического портала

    Требуется написать ТЗ на создание астрологического портала. Будет состоять с обычных страниц, аудио-видео материалов, дистанционного обучения, личного кабинета, системы оплаты и т.д. Подробности предоставлю при личной переписке с выбранным исполнителем.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Краткое рекламное предложение

    Хочу разместить рекламный баннер на сайте yourpower.ru (тематика: личностный рост). Мне нужен шаблон краткого рекламного предложения, которое я буду отправлять рекламодателям. В предложении должны быть указаны преимущества от размещения рекламы. Оформляем безопасную сделку.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад