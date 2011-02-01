tyap-tyapich

Хардикайнен Андрей tyap-tyapich

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Настройка 1С Предприятие 8.2 (УТ 3.0)

    Необходимо научить пользоваться 1С и сконфигурировать: -научить создавать шаблон событий и создать необходимый на текущий момент (первый звонок клиенту) -настроить ведение статистики по клиенту (источник, менеджер) -создать бизнес процесс "продажа", ...

    Настройка почты
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа для составления счетов

    Есть около 20 файлов exel со списком комплектующих. Необходимо разработать единую оболочку, в которой будет удобно: 1). Добавлять в форму счета необходимые позиции из общего массива 2). Суммарная ...

    iOS
    Базы данных9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить цели, вмонтировать Метрику, Аналитику

    Для лендинга необходимо сделать следующее: 1. Встроить гугл аналитику и яндекст метрику 2. настроить цели (что бы каждый раз, когда нажимает пользоватьель - подать заявку) - регистрировались источник, ключевое слово ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Смонтировать ролик из фотографий

    Требуется ролик 2-3 минуты, наложить логотип компании и фоновую мелодию. Пример - https://www.youtube.com/watch?v=W8GUUpy7o-A Рассматривается два варианта: 1). По Вашему заданию мы отснимем необходимый материал и перешлем для монтажа ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта

    Что необходимо сделать: -настроить работу галереи на текущем плагине. -перекроить сайт, написанный на WordPress: Некоторые меню переместить в левую сторону, галерею поместить под меню и т.д. Подробное ТЗ со схемами вышлю на ...

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать интернет-магазин отопительной техники

    Необходимо создать интернет магазин отопительной техники "под ключ" Дизайн, верстка, заполнение. Движок нужно выбрать с перспективой для расширения. Примером является магазин http://mbuy24.ru Для каждой ...

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить переадресацию

    После реконструкции сайта изменились URL всех документов сайта. А поисковики все еще выдают старые ссылки, зайдя по которым пользователь видит сообщение "Error 404 - Page Not Found" Необходимо настроить переадресацию ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переписать тексты на сайт

    На первом этапе требуется написание 5 статей для сайта http://interra.com.ua/ Темы из разряда систем отопления, т.е. необходимо минимальное понятие об этом. На втором этапе прогнозируется ещё около 5 статей на схожую ...

    Написание статей
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
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Хороший заказчик. Быстро решили все вопросы, что положительно сказалось на скорости выполнения проекта. Буду рад помочь в будущих проектах.
Хороший программист. ОЧЕНЬ оперативно выполнил поставленную задачу, при возникновении трудностей - самостоятельно нашел альтернативный способ решения. Профессиональный подход к работе. Поскольку очень ценю профессионализм и оперативность - при возникновении необходимости - не раздумывая обращусь повторно Рекомендую
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