tyap-tyapich

Необходимо научить пользоваться 1С и сконфигурировать: -научить создавать шаблон событий и создать необходимый на текущий момент (первый звонок клиенту) -настроить ведение статистики по клиенту (источник, менеджер) -создать бизнес процесс "продажа", ...
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Есть около 20 файлов exel со списком комплектующих. Необходимо разработать единую оболочку, в которой будет удобно: 1). Добавлять в форму счета необходимые позиции из общего массива 2). Суммарная ...Базы данных9 заявокЗакрыт11 лет назад
Для лендинга необходимо сделать следующее: 1. Встроить гугл аналитику и яндекст метрику 2. настроить цели (что бы каждый раз, когда нажимает пользоватьель - подать заявку) - регистрировались источник, ключевое слово ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется ролик 2-3 минуты, наложить логотип компании и фоновую мелодию. Пример - https://www.youtube.com/watch?v=W8GUUpy7o-A Рассматривается два варианта: 1). По Вашему заданию мы отснимем необходимый материал и перешлем для монтажа ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт12 лет назад
Что необходимо сделать: -настроить работу галереи на текущем плагине. -перекроить сайт, написанный на WordPress: Некоторые меню переместить в левую сторону, галерею поместить под меню и т.д. Подробное ТЗ со схемами вышлю на ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать интернет магазин отопительной техники "под ключ" Дизайн, верстка, заполнение. Движок нужно выбрать с перспективой для расширения. Примером является магазин http://mbuy24.ru Для каждой ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт13 лет назад
После реконструкции сайта изменились URL всех документов сайта. А поисковики все еще выдают старые ссылки, зайдя по которым пользователь видит сообщение "Error 404 - Page Not Found" Необходимо настроить переадресацию ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть дизайн сайта в psd формате Что необходимо сделать? 1. Верстаем главную страницу HTML+CSS (только главную) и также верстаем выпадающее меню (одно) 2. Натягиваем эту страницу на систему ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
На первом этапе требуется написание 5 статей для сайта http://interra.com.ua/ Темы из разряда систем отопления, т.е. необходимо минимальное понятие об этом. На втором этапе прогнозируется ещё около 5 статей на схожую ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт14 лет назад