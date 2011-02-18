Нужен рерайт статей о рекламе на терминалах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок224 просмотра

Нужен рерайт статей под ключевики, о программе для платежных терминалов (размещения рекламы и объявлений на них)

14 лет назад
Sabir
Сабир 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$50
7 дней
Смесь профессионализма и женской обаятельности делает Анну великолепным копирайтером, с которым приятно работать.
Очень понравилось сотрудничество с Сабиром! Всегда вежливое, адекватное, профессиональное общение, что выгодно выделяет его среди иных заказчиков! Однозначно, рекомендую заказчика к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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