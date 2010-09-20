de_signer

Алексей de_signer

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Мне нужны только звезды, но без звездной болезни. Жду!

  • Дизайнер интерьеров

    $10000

    Требуется специалист по Google SketchUp Pro. Задача — отрисовка по чертежам, расстановка мебели и т.д. Знание программы — обязательно. Умение понимать строителей — обязательно. Опыт — желательно. Оплата стабильно высокая, не менее 3 тысяч рублей в день. ...

    SketchUp
    Интерьеры и Экстерьеры6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 304 текста для строительно-ремонтной компании.

    $10000

    Компания "Проект Сервис" открывает сайт строительно-монтажной направленности. *** Задача: написание текстов с нуля, рерайтинг, оптимизация для поисковиков, консультации наших сотрудников по поводу оформления текста. *** Ищем: человека или команду, способных написать сложный текст так, чтобы он: — читался на одном дыхании — ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Богатое наполнение сайта

    $10000

    upd: Необходимое количество специалистов найдено. Спасибо. Компания Проект Сервис открывает сайт строительно-монтажной направленности. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Меню типа _left на битрикс.

    $500

    Требуется: Сделать левое меню и левое под-меню для вставки в стандартный шаблон битрикса. Принимаются заявки только с конкретным указанием стоимости и сроков. Все вопросы через аську 853-753, включена почти постоянно. Оплата по факту сдачи работы. ...

    Битрикс
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовка изображения в векторе.

    $500

    Есть изображение в растре. Требуется отрисовать в векторе. Возможно внесение незначительных изменений в элементы. Изображение находится в прилагаемом файле. Связь через аську 853-753. Жду предложений с указанием конкретной стоимости, сроков. Наличие портфолио обязательно. Задание не единичное, есть еще ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация и продвижение

    $5000

    upd: Команда набрана, набор исполнителей закончен. Всем спасибо. Компания Проект Сервис открывает сайт строительно-монтажной направленности. *** Задача: Двигать сайт вперед так, чтобы никто не двинул его в зад! Нужна команда профессионалов в своем деле. Обязательные требования: — умение объяснить, что такое ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад