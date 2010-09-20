Требуется специалист по Google SketchUp Pro. Задача — отрисовка по чертежам, расстановка мебели и т.д. Знание программы — обязательно. Умение понимать строителей — обязательно. Опыт — желательно. Оплата стабильно высокая, не менее 3 тысяч рублей в день. ...
- $10000Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10000
Компания "Проект Сервис" открывает сайт строительно-монтажной направленности. *** Задача: написание текстов с нуля, рерайтинг, оптимизация для поисковиков, консультации наших сотрудников по поводу оформления текста. *** Ищем: человека или команду, способных написать сложный текст так, чтобы он: — читался на одном дыхании — ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10000
upd: Необходимое количество специалистов найдено. Спасибо. Компания Проект Сервис открывает сайт строительно-монтажной направленности. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется: Сделать левое меню и левое под-меню для вставки в стандартный шаблон битрикса. Принимаются заявки только с конкретным указанием стоимости и сроков. Все вопросы через аську 853-753, включена почти постоянно. Оплата по факту сдачи работы. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $500
Есть изображение в растре. Требуется отрисовать в векторе. Возможно внесение незначительных изменений в элементы. Изображение находится в прилагаемом файле. Связь через аську 853-753. Жду предложений с указанием конкретной стоимости, сроков. Наличие портфолио обязательно. Задание не единичное, есть еще ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $5000
upd: Команда набрана, набор исполнителей закончен. Всем спасибо. Компания Проект Сервис открывает сайт строительно-монтажной направленности. *** Задача: Двигать сайт вперед так, чтобы никто не двинул его в зад! Нужна команда профессионалов в своем деле. Обязательные требования: — умение объяснить, что такое ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад